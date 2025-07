Davi Brito exibe novo sorriso após investir R$ 60 mil em procedimento: ‘Lentes novas’

Davi Brito surpreendeu os seguidores ao mostrar seu novo sorriso, nas redes sociais, nesta quarta-feira (23). Após críticas às lentes antigas, o campeão do BBB 24 investiu cerca de R$ 60 mil em lentes de porcelana aplicadas pela Dra. Loraine Pimenta, buscando um visual mais natural e harmonioso.

“Foi uma escolha pensada, e o resultado ficou do jeito que eu queria”, afirmou, ele. Além da mudança no sorriso, Davi também exibiu o resultado da lipo HD realizada há um mês. Ele compartilhou vídeos mostrando a evolução do abdômen nos dias 6, 10, 14 e 26 pós-cirurgia. Com massagens modeladoras, os “gominhos” começaram a aparecer.

“Ô pra isso, que evolução”, celebrou. Em tom bem-humorado, ainda brincou: “Já estou me sentindo o Léo Santana. Você pensou que fosse o único GG da Bahia? Esqueça!” u me sentindo o Léo Santana. Você pensou que fosse o único GG da Bahia? Esqueça! A concorrência está chegando.” Confira resultado abaixo: