Davi Alcolumbre garante apoio “irrestrito” a brasileiros na China

Neste domingo (02), o presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM-AP) declarou que o governo de Jair Bolsonaro (sem legenda) terá apoio “irrestrito” do Congresso caso resolva “resgatar” um grupo de brasileiros que está na China. As informações são do G1 .

Leia também: Chineses criam máscaras contra coronavírus com frutas e sutiãs

arrow-options Roque de Sá/Agência Senado – 19.11.19 Davi Alcolumbre

“São brasileiros, e se nós pudermos fazer esse gesto de buscar esses brasileiros, colocarmos em um quartel ou em uma base militar para cumprir essa quarentena, não necessariamente precise de uma lei”, afirmou Davi Alcolumbre .

Leia também: China constrói hospital em 10 dias e terá ajuda de militares contra coronavírus

O grupo citado ganhou notoriedade, neste domingo (02), ao publicar no Youtube um vídeo pedindo ajuda a Jair Bolsonaro para deixar Wuhan, município da China mais afetado pelo surto de coronavírus .

Na última sexta-feira (31), o presidente da república afirmou que estudava estratégias para repatriar os brasileiros que estão na China, mas alegou que tinham algumas lacunas na legislação que podiam dificultar o processo. Sobre isso, Davi Alcolumbre afirmou: “Acho que não tem nenhum impasse sobre isso”.