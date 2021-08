Datena se revolta após ‘apagão’ no Brasil Urgente e detona Paulo Guedes

Reprodução/YouTube Band Datena se revolta com Paulo Guedes





O apresentador José Luiz Datena se revoltou durante o programa “Brasil Urgente”, na tarde desta terça-feira (31), por causa do reajuste nas contas de luz no país.

O estúdio do programa da Band sofreu um ‘apagão’ após a exibição de uma matéria onde pessoas de todo Brasil lamentavam o aumento nas contas básicas. Datena, então, criticou Paulo Guedes, Ministro da Economia.

“Como é que vai ficar isso aqui com essa conta de luz subindo e esse povo dormindo? O ministro da Economia perguntou qual era o problema de ficar sem energia elétrica. É esse aqui!”, reclamou Datena com as luzes apagadas.

Indignado com o reajuste da “Bandeira Vermelha 2”, Datena seguiu criticando Paulo Guedes e Bolsonaro. “É isso aqui. Estamos precisando de vocês para dar uma luz. Você está como Ministro da Economia para isso e para diminuir o preço do combustível. É só no nosso! Ferram ainda mais o brasileiro que não tem nem o que comer. É só no nosso Paulo Guedes! Que tenha luz na sua cabeça e na cabeça do presidente”, desabafou.

O governo anunciou nesta terça-feira (31) que o maior patamar da bandeira tarifária será reajustado em 50% a partir desta quarta-feira. A taxa-extra nas contas de luz subirá de R$ 9,49 para R$ 14,20 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. A bandeira passará a se chamar bandeira tarifária “Escassez Hídrica” e provocará aumento de 6,78% na tarifa média dos consumidores de energia.

