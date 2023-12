Datena se filia ao PSB e ensaia disputar eleição em SP com Tabata

Reprodução/PSB/X – 19.12.2023 Datena se filia ao PSB, ao lado de Tabata Amaral, do presidente da sigla, Carlos Siqueira, e Márcio França

O apresentador José Luiz Datena se filiou nesta terça-feira (19) ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). Ele é cotado para pleitear a vaga de vice da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) na corrida à prefeitura de São Paulo em 2024.

O evento ocorreu na sede do partido em Brasília, e contou com a presença do ministro do Empreendedorismo, Márcio França, e do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin.

“Urgente, urgente ‼️“ Essa é a grande realidade: ele chegou. José Luiz Datena @DatenaOficial , um dos maiores comunicadores do Brasil, se filiou, hoje, ao @PSBNacional40 . Seja bem-vindo, Datena! pic.twitter.com/mzcy1Xgt2V — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) December 19, 2023

Em 2022, Datena foi filiado ao Partido Social Cristão (PSC), e chegou a ser cotado na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos) como vice. Depois, ele se filiou ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) – mesmo de Ciro Gomes –, mas deixou a legenda em novembro deste ano.

Nas redes sociais, Márcio França brincou sobre a união do presidente Lula (PT) com Geraldo Alckmin – então rivais histórcis – para vencer as eleições de 2022, e escreveu um possível slogan de campanha: “Tabatena”.

