Datena fala sobre candidatura: ‘Convidado eu fui, mas não aceitei’

Reprodução/Nasa Ciclone abalou cidades de Santa Catarina

Diversas cidades no estado de Santa Catarina sofreram com as fortes chuvas e ventos que arrancou diversos telhados e deixou a população em pânico. O mau tempo, provocado pelo deslocamento de um ciclone, deixou mais de 1,5 milhão de pessoas sem energia elétrica e chegou a acabar com a lateral de um prédio.

Em Chapecó, no Oeste do Estado, uma idosa de 78 anos morreu depois de ser atingida por uma árvore que caiu por causa dos fortes ventos no bairro Quedas do Palmital.

As imagens a seguir mostram a força da chuva e dos ventos no estado:

PQP!!!! Não quero morar em prédio nunca (Balneário Camboriú hoje 30/6 após ventos fortes) pic.twitter.com/s5x6rjJDxF — Bianca Pereira (@biackina) June 30, 2020

























8:00 “Hoje tô achando que vai ser um bom dia” 16:00 Jesus:” TOMA TEU CICLONE” pic.twitter.com/A1RJ1o5dMU — Frodo bolseira (@estranhaefofa) June 30, 2020









Fotos do estrago do ciclone em Blumenau – SC. Meu irmão mora lá… O ciclone é pra atingir nas próximas horas o RS. Mais do que nunca, fiquem em casa e se protejam pic.twitter.com/3gKW7KGfyU — Evelyn Haag (@EvelynGFBPA) June 30, 2020









Eu não tirei essas fotos, mas só pra mostrar pra vocês a situação de Floripa e região após a passagem do ciclone. pic.twitter.com/4zaQSPfZQw — Jess (@gessycristal) June 30, 2020









Fiquei impressionada com este vídeo que eu recebi no WhatsApp. O ciclone arrancou uma árvore na Rua Fúlvio Aducci, no bairro Estreito, em Florianópolis. pic.twitter.com/VrVjwnr8UH — ?Fernanda Amaral? (@FeAmaral_online) June 30, 2020