Datena dá bronca em repórter ao vivo; assista

Datena puxa orelha de repórter

José Luiz Datena chamou atenção de uma repórter ao vivo na quarta-feira (14), durante o “Brasil Urgente”. A jornalista Carla Ramil estava divulgando novas informações sobre a prisão de DJ Ivis e o apresentador acabou lhe chamando atenção.

Antes mesmo de Carla aparecer na tela, Datena já estava reclamando com a produção por conta da demora para colocá-la no ar. Segundos depois, a repórter apareceu em uma via movimentada de Eusébio, no Ceará. Percebendo o risto de atropelamento, Datena logo puxou a orelha da profissional. “Não precisa tirar a câmera em frente à delegacia porque o cara (DJ Ivis) pode chegar lá… Você vai ser atropelada aí. Você está no meio da rua. Ô Carla, pode voltar para onde você estava e deixar o foco… É… Tô falando sério. Tem carro passando aí atrás de você”, alertou Datena.

Esta não é a primeira vez que o apresentador chama atenção de alguém ou se irrita ao vivo com a equipe. No “Brasil Urgente” de quinta-feira passada (8), ele perdeu a paciência com a produção após chamar uma matéria e saber, por meio do ponto eletrônico, que a mesma já não estava disponível.