Date de fé | Relacionamentos cristãos ganham cada vez mais adeptos

Aplicativos de namoro religioso têm crescido, com a meta de unir solteiros com os mesmos valores e crenças

Matches que viraram “bênçãos”, citações da Bíblia na biografia das redes sociais, fotos sem expor o corpo e o relacionamento sério como objetivo. Os namoros cristãos estão se tornando cada vez mais conhecidos e possibilitando que mais pessoas encontrem sua cara metade com os mesmos objetivos espirituais.

Uma prova disso é que um dos termos mais pesquisados no Google em 2024 foi “celibato”. Até aí, não é “só” sobre sexo, e sim sobre todo um modelo de relação que tem ganhado mais destaque, por estar sendo difundido nas redes sociais por pastores que alertam os jovens sobre o “abrasamento”. O termo faz referência a carinhos e desejos sexuais, assim como a consumação do ato sexual, que só deve ser feita após o casamento.

Um dos casos que ganhou destaque foi após o casamento do filho César Filho e Elaine Mickely. Luigi César se casou com Júlia Vieira em 2024, e revelaram que seguiram diretrizes religiosas, ditadas por parte da comunidade evangélica, para “não atropelar os processos e respeitar aquilo que Deus preparou para cada estação do relacionamento”.

“Ele esperou quatro meses para me beijar pela primeira vez. Luigi ora por mim mais do que qualquer outra pessoa já orou. Luigi abre a porta do carro e nunca me deixa pagar a conta”, revelou a noiva no discurso de casamento.

Ação e reação

Marcos Torati, psicólogo e professor em Psicologia Clínica pela PUC-SP, entende que a união nas tradições religiosas é um fenômeno reativo contra as ansiedades geradas pelas tendências culturais do amor líquido, como no conceito de “amor livre”, do “relacionamento aberto” e do “poliamor”.

“A busca pela virgindade, pela assexualidade e pela abstinência sexual não está relacionada apenas a regras da castidade religiosa, mas com outros fatores contemporâneos. Os jovens atuais estão canalizando a energia libidinal para outras prioridades além do sexo, como os estudos, carreira e outros objetivos pessoais”, explica o profissional.

A psicóloga Ana Guimarães, por sua vez, avalia que o aumento da busca por relacionamentos religiosos pode ser influenciado por diversas razões, como a busca por sentido e propósito.

“Por viver em tempos de incerteza, crise ou mudança, muitas pessoas procuram respostas para questões existenciais e um sentido maior para a vida, que encontram na espiritualidade. A necessidade de comunidade é outro fator relevante. As instituições religiosas oferecem um senso de pertencimento e conexão social, algo que tem se tornado mais valorizado em uma sociedade marcada por sentimentos de isolamento e solidão”, explica.

Celibato e identidade sexual

Ana acredita que, para muitos jovens, as questões de identidade sexual, exploração da sexualidade e relacionamentos podem ser complexas. “O celibato ou a escolha de esperar por um relacionamento mais profundo, muitas vezes baseado em crenças religiosas, pode ser uma maneira de encontrar sentido e estabilidade em meio a uma sociedade que promove a hipersexualização e relações efêmeras”, comenta.

O celibato ou relacionamentos fundamentados em valores religiosos podem ser vistos como um caminho para encontrar um propósito maior, com a crença de que o relacionamento deve ser centrado no respeito, na conexão espiritual e no comprometimento a longo prazo, em vez de ser impulsionado por desejos temporários ou superficiais.

Ana avalia que o aumento das pesquisas sobre o celibato também pode estar ligado a uma reflexão mais crítica sobre a sexualidade.

“A religiosidade pode ser uma ferramenta nesse processo de distanciamento. Se isso se conecta com a busca por relacionamentos religiosos, pode ser porque esses jovens encontram na fé e na espiritualidade não apenas uma resposta para questões existenciais, mas também um espaço para reconfigurar sua sexualidade de forma mais consciente.”

Onde encontrar o público?

Por conta dessa adesão maior, sobretudo dos mais jovens, existem diversos aplicativos voltados para quem quer seguir um relacionamento com a religião como base. Eles miram vertentes distintas, como adventistas, anglicanos, messiânicos e católicos, para citar alguns exemplos.

Na maioria das plataformas, é necessário responder, além da religião seguida, dados como a frequência em que participa de missas e cultos ou as formas preferidas de adoração.

Entre as plataformas nacionais, há o Divino Amor, Amor em Cristo, Romance Cristão e Namoro Católico, todos voltados para usuários cristãos.

Por enquanto, as opções para cristãos dominam o mercado nacional, mas há ainda plataformas estrangeiras para judeus e muçulmanos que funcionam no Brasil. Os aplicativos muçulmanos mais famosos são Minder, iMuslima e Muzmatch.