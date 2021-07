Datafolha: pela primeira vez, maioria quer impeachment de Bolsonaro

Reprodução Jair Bolsonaro

54% dos brasileiros são a favor da abertura de um processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro , de acordo com pesquisa do Instituto Datafolha divulgada neste sábado (10). Esta é a primeira vez que a maioria dos entrevistados se diz a favor do processo desde que o instituto começou a questionar os brasileiros sobre o tema, em abril de 2020.

Na pesquisa, que tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, 54% se disse a favor da ação pela Câmara dos Deputados , ante 42% contrários.

Na última pesquisa, realizada em maio, as pessoas a favor do impeachment já tinham ultrapassado os contrários, mas ainda havia empate técnico: 49% a 46%.

Mulheres (59%), jovens (61%), mais pobres (60%) e moradores do Nordeste (64%) são os que mais defendem o impeachment de Bolsonaro. Pretos (65%) e homossexuais ou bissexuais (77%) também querem o presidente fora do cargo.

Do outro lado, são maioria na rejeição do impeachment os mais velhos (49%), evangélicos (56%), os mais ricos (59%), quem ganha de 5 a 10 salários mínimos (62%) e os empresários (68%).

No Norte e no Centro-Oeste, 52% da população quer o impeachment de Bolsonaro, contra 46% que rejeita a ideia. Já no Sul, há empate de 49% para cada lado. As duas áreas são as mais bolsonaristas do país.

Quando Fernando Collor sofreu impeachment, 75% da população pedia sua cabeça. No caso de Dilma Rousseff , a taxa de brasileiros que defendiam a instauração do processo flutuava entre 63% e 68%. Em junho de 2017, 81% da população queria o impeachmente de Michel Temer , que acabou não acontecendo.