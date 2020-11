Datafolha em SP: Com 37%, Covas lidera por 20 pontos percentuais; Boulos tem 17%

Agência Brasil / Câmara dos Deputados Bruno Covas mantém liderança confortável e deve chegar ao segundo turno; disputa pelo segundo lugar é acirrada

O Datafolha divulgou, neste sábado (14), a última pesquisa de intenção de votos válidos antes do primeiro turno das eleições em São Paulo . Bruno Covas (PSDB) lidera a disputa, com 37%, 20 pontos percentuais à frente de Guilherme Boulos (PSOL), com 17%.

Márcio frança, do PSB, aparece na terceira colocação, com 14%. Em seguida estão Russomanno (Republicanos), 13%; Jilmar Tatto (PT), 6%; Arthur do Val (Patriota), também 6%; Joice Hasselmann (PSL), 3%; Andrea Matarazzo (PSD); 2%; e Marina Helou (Rede), Vera Lúcia (PSTU) e Orlando Silva (PCdoB) empatados com 1%. Levy Fidelix (PRTB) e Antônio Carlos Silva (PCO) tiveram menos de 1%.

O percentual de votos válidos de cada candidato corresponde à proporção de votos do candidato sobre o total de votos, excluídos os votos brancos, nulos e indecisos. Um candidato é eleito no 1º turno se obtiver 50% mais um dos votos válidos na apuração oficial.

Rejeição

A pesquisa também perguntou em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. Os percentuais foram os seguintes:

Celso Russomanno: 50%

Joice Hasselmann: 33%

Bruno Covas: 25%

Jilmar Tatto: 25%

Guilherme Boulos: 24%

Levy Fidelix: 23%

Orlando Silva: 18%

Márcio França: 17%

Arthur do Val: 17%

Vera Lúcia: 14%

Andrea Matarazzo: 13%

Marina Helou: 12%

Antônio Carlos: 11%

Rejeita todos/não votaria em nenhum: 3%

Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 2%

Não sabe: 4%

Os entrevistados podiam apontar mais de uma resposta, por isso a soma dos fatores apontados é de mais de 100%.

Pesquisa espontânea

Na modalidade espontânea, na qual os eleitores dizem em quem vai votar sem ter os nomes dos candidatos apresentados, os resultados são os seguintes:

Bruno Covas (PSDB): 23%

Guilherme Boulos (PSOL): 14%

Márcio França (PSB): 8%

Celso Russomanno (Republicanos): 6%

Arthur do Val (Patriota): 4%

Jilmar Tatto (PT): 3%

Andrea Matarazzo (PSD): 1%

Joice Hasselmann (PSL): 1%

Candidato do PT: 1%

Outros: 5%

Recusa: 1%

Não vota/não vai votar/vai justificar: 0%

Branco/nulo/nenhum: 8%

Não sabe: 25%

Simulações de segundo turno

O Datafolha também questionou, se o segundo turno da eleição para prefeito fosse hoje, em quem os eleitores votariam:

Bruno Covas 57% x 30% Guilherme Boulos (branco/nulo: 12%; não sabe: 2%)

Bruno Covas 51% x 36% Márcio França (branco/nulo: 11%; não sabe: 2%)

Bruno Covas 63% x 21% Celso Russomanno (branco/nulo: 14%; não sabe: 2%)