Datafolha: Brasileiros usam máscara, mas não veem outras pessoas usando

Agência Brasil Datafolha divulga pesquisa sobre uso de máscara no Brasil





De acordo com a última pesquisa do Datafolha , realizada pela Folha de S.Paulo, os brasileiros afirmam que fazem o uso de máscara . Nove em cada dez afirmaram que as utilizam quando estão fora de casa. Metade afirma que não vê outras pessoas usando o acessório.





As pessoas que menos afirmam usar máscara são jovens entre 16 e 24 anos de idade. No entanto, 87% das pessoas dizem que usam máscara na rua, não havendo variações entre sexo, idade, cor de pele ou classe social, aponta a pesquisa.

No entanto, a porcentagem de pessoas que afirmam usar máscara, mas que nunca veem outras pessoas usando, é de 92%.

Desde o mês de julho, o uso de máscara em ambientes públicos se tornou lei federal. Mesmo antes, governadores e prefeitos já haviam implementado a medida, devido orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS).