Datafolha: 79% acreditam que, com reabertura de escolas, pandemia deve piorar

A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) prendeu na segunda-feira (17), um homem suspeito de abusar sexualmente de três crianças, de 9 e 11 anos, em São Mateus do Maranhão, município localizado a 180 km de São Luís.

A polícia chegou até o caso após uma denúncia anônima realizada ao Conselho Tutelar do município. As investigações apontam que o suspeito, que morava há cerca de três anos próximo a casa das vítimas, tentava ganhar confiança dos familiares com doações em dinheiro e lanches para as crianças.

Os atos libidinosos eram cometidos enquanto as crianças estavam sozinhas com o homem. De acordo com o delegado Anderson Pires, as investigações sobre o caso continuam para tentar descobrir se algum dos familiares tinha conhecimento sobre os abusos.

O suspeito foi preso preventivamente e deve responder pelo crime de estupro de vulnerável. Após a prisão, ele foi encaminhado para o Sistema Prisional de Bacabal, cidade a 240 km da capital maranhense.