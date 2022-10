Datafolha 2º turno: Lula alcança 53% dos votos válidos e Bolsonaro 47%

Reproducao: Facebook Lula e Bolsonaro disputam a Presidência no 2º turno

A pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (14) aponta que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera na disputa pela Presidência da República no segundo turno : o petista tem 49% das intenções de voto, contra 44% do presidente Jair Bolsonaro (PL) .

Os brancos e nulos correspondem a 5%, segundo a pesquisa. Os indecisos somaram 2%.

A votação para o segundo turno vai acontecer no dia 30 de outubro.

Nos votos válidos , que não contabilizam brancos e nulos, o ex-presidente Lula alcançou 53% e Bolsonaro, 47%. A margem de erro desta pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

No último levantamento publicado pelo instituto de pesquisa, Lula tinha os mesmos 53% dos votos válidos, enquanto o atual chefe do Executivo do país tinha 47%.

Nesta pesquisa do segundo turno, o Datafolha ouviu 2.898 eleitores em 180 cidades. Contratado pela Folha e pela TV Globo, o levantamento está registrado no TSE sob o número BR-01682/2022.

Este é o segundo levantamento divulgado pelo instituto após o primeiro turno, que ocorreu no dia 2 de outubro.

Primeiro turno

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos (57.259.504 votos), enquanto Bolsonaro marcou 43,20% (51.072.345 votos) . O vencedor da disputa, marcada para o próximo dia 30 de outubro, irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026, assumindo o governo em janeiro de 2023.

Conquista entre indecisos e eleitores de antigos adversários

Os dois candidatos à presidência correm contra o tempo para garantir votos de adversários e dos que não foram votar no primeiro turno. Dados da pesquisa Atlas, divulgada nesta quinta-feira (13) , mostra que os apoios dados não estão surtindo tanto efeito na prática para a campanha petista, enquanto Bolsonaro tem alavancado votos dos indecisos.

Segundo o levantamento, Lula deve herdar 54,2% dos votos de Simone Tebet (MDB) – que declarou apoio ao petista no segundo turno – enquanto o atual chefe do Planalto deve conquistar 29,2%. Já outros 16,5% votantes da senadora disseram que vão anular seus votos.

Quando colocado os votantes de Ciro Gomes (PDT), a campanha petista apresenta saldo negativo. Mesmo com apoio do partido e um vídeo de Ciro chancelando o voto no ex-presidente, 53,9% dos apoiadores do pedetista devem optar por Jair Bolsonaro no segundo turno. Outros 39,1% prometem votar em Lula e 7% pretendem anular seus votos.

Fonte: IG Política