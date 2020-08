Data Center do Estado tem capacidade de armazenamento de dados ampliada

.

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) contratou empresa para fornecer sistema com foco em expandir a capacidade de armazenamento de dados do Data Center do Estado, localizado na sede da autarquia, em Vitória.

Com duração de cinco anos, o contrato engloba equipamentos, instalação e treinamento para otimizar o uso da solução. O investimento tem como foco prestar um melhor serviço para os órgãos públicos, que hospedam informações no ambiente.

No caso do Poder Judiciário, os serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) são importantes para sustentar diversos sistemas, que abrangem atividades relacionadas com o processo eletrônico e a folha de pagamento. Esse aspecto justifica contar com sistemas de armazenamento de dados (Storages), capazes de elevar o nível de disponibilidade das informações.

“Adotar as melhores soluções de TIC é muito importante para o Data Center contemplar as demandas dos nossos clientes de forma plena. Por isso, priorizamos utilizar recursos para aumentar a capacidade de armazenamento de dados”, destacou o presidente do Prodest, Tasso Lugon.

Segurança

O Data Center do Estado se caracteriza por garantir um alto nível de segurança e disponibilidade das informações de sistemas importantes para o Poder Executivo Estadual, como o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siarhes), o Sistema Eletrônico de Protocolo (SEP) e o Sistema Integrado de Gestão Administrativa (Siga).

Um dos principais destaques desse ambiente é a sala cofre de 159 m², que apresenta recursos de combate a incêndio, a vandalismo e a inundações. Para não haver paralisações nos serviços prestados, o Data Center tem dois geradores que garantem a continuidade dos trabalhos, mesmo que haja falta de energia por um longo período.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Prodest

Eric Lopes Menequini / Vanessa Dias

(27) 3636-7159

[email protected]