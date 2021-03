Dary e Garcia são indicados líder e vice-líder

Os deputados Dary Pagung (PSB) e Marcos Garcia (PV) devem ser, respectivamente, líder e vice-líder do governo na Assembleia Legislativa, por indicação do governador José Renato Casagrande (PSB).

A indicação dos nomes consta na Mensagem 2/2021, datada de 3 de março e encaminhada para leitura em sessão plenária. Dary Pagung já exercia a função de líder do governo em 2020 e foi reconduzido à função. Segundo o artigo 13, parágrafo 1º, da Resolução 2.700/2009 (Regimento Interno), a cada seis meses o governador deve encaminhar novo comunicado revalidando a indicação ou apontando novo líder e vice-líder.

De acordo com os incisos I, II e III do Artigo 12 do Regimento Interno, cabe à liderança de governo fazer uso da palavra na fase do Grande Expediente das sessões ordinárias; participar dos trabalhos de qualquer comissão de que não seja membro, sem direito a voto, mas podendo encaminhar a votação ou requerer sua verificação; e encaminhar a votação de qualquer proposição sujeita à deliberação do Plenário para orientar a sua bancada.