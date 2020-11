Darci Lermen é candidato a prefeito de Parauapebas, confirma TRE

Reprodução Darci Lermen é candidato a prefeito de Parauapebas, confirma TSE





Direito de resposta concedido pela Justiça Eleitoral

O registro de candidatura de Darci Lermen foi deferido (autorizado) pela Justiça

Eleitoral de Parauapebas e qualquer notícia em sentido contrário é fake news. Alguns sítios de notícias, bem como agentes políticos utilizando as redes sociais, tentaram manipular a opinião pública divulgando fake news sobre a candidatura do Prefeito Darci Lermen.

A única verdade é que a Justiça Eleitoral autorizou a candidatura de Darci Lermen. Após a vitória de Darci Lermen no primeiro grau, Júlio César não ficou conformado e recorreu, mas o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, em sintonia com o TSE, já pacificou entendimento e no dia 10 de novembro de 2020, em julgamento do processo nº 0600170-96.2020.6.14.0106, o Tribunal Eleitoral do Pará confirmou: Darci Lermen é candidato ao cargo de Prefeito na cidade de Parauapebas.

O parecer do MPE no recurso apresentado pela oposição não se trata de uma decisão judicial, mas sim uma mera opinião baseada em entendimento ultrapassado do TSE. O TCE-PA havia julgado erroneamente determinado convênio assinado entre o Estado do Pará e Parauapebas, atribuído a responsabilidade a Darci Lermen, quando na verdade o convênio fora assinado pela prefeita que o antecedeu.

Logo, Darci não poderia responder por algo que não administrou. Depois de protocolar o recurso necessário, o Tribunal reconheceu o erro e retirou qualquer responsabilidade de Darci, motivo pelo qual nunca possuiu qualquer impedimento para registrar sua candidatura.