Dapariz não pretende contar ao filho que é influenciadora

Quando foi mãe aos 21 anos, Dainara Pariz se viu diante de vários dilemas. Um deles foi de se sentir jovem demais para a maternidade, mas o principal foi a preocupação em postar a gravidez nas redes sociais. Conhecida por superar três paralisias faciais, a influenciadora, então, tomou a decisão de não expor muito o Kai, seu filho que hoje possui dois anos de idade, indo na contramão de outros influenciadores que chegam até criar conta no Instagram para as crianças. Por esse motivo, a jovem conhecida como Dapariz diz que não vai contar a ele sobre seu trabalho e revela que até hoje o cria de maneira ‘raiz’.

“Quando Kai crescer, não sei se ele vai querer ter uma conta no Instagram ou como ele vai desejar ser mostrado. Sempre vi meu filho como um indivíduo único, não uma extensão de mim. Não vou contar a ele que sou uma pessoa pública, deixarei que descubra por si mesmo. Ele ainda é pequeno demais para entender, chega até a chorar quando as pessoas tiram fotos comigo e fica com ciúmes. Conforme ele crescer, mostrarei o quão legal é o meu trabalho, e se ele demonstrar interesse, vou apoiá-lo integralmente”, diz.

“Eu compartilho as travessuras dele, como quando ele se divertiu brincando em uma poça de água esta semana, e as pessoas adoram. No geral, as pessoas elogiam muito a criação do Kai e têm um carinho sincero por ele. Kai é um furacão, então a maior parte do tempo não consigo filmar, pois estou correndo atrás dele ou preocupada porque ele está escalando alguma coisa”, continua Dainara, que conta com mais de 4 milhões de seguidores no seu Instagram.

Hoje com 23 anos, a influenciadora afirma que esse tipo de criação adotado por ela traz diversos benefícios, incluindo um ótimo desenvolvimento físico. Com apenas 2 aniversários completados, Kai já consegue escalar e ter um equilíbrio acima da média, além de estar se adaptando a diversos ambientes, levando um estilo de vida ativo, o que reduz o risco de obesidade e problemas de saúde derivados da inatividade e sedentarismo. Dainara revela que quando a criança morava em São Paulo, a saúde dele não era tão boa como é agora.

“Antes, em São Paulo, ele ficava doente frequentemente, mas aqui ele raramente adoece, apesar de brincar na lama e tomar chuva. A imunidade dele é notável. Além disso, a criação ao ar livre estimula a criatividade, já que ele explora e usa a imaginação o tempo todo. Kai não tem muito interesse em telas, prefere brincar e só assiste por breves minutos antes de ficar entediado. Quando ele crescer, será exposto à tecnologia, jogos e conhecimento, mas acredito que a primeira infância é preciosa demais para desperdiçar com a responsabilidade de ter um perfil em redes sociais e descobrir o mundo através das telas”, finaliza.

