Danilo Gentili zomba da internação de Bolsonaro e fãs criticam: “Baixou o nível”

Reprodução/Instagram Danilo Gentili, apresentador do SBT

Danilo Gentili, que cogita a carreira política , gerou incômodo entre seus seguidores na noite de domingo (18). Tudo começou após o humorista fazer uma piada com a internação de Jair Bolsonaro (sem partido), que foi hospitalizado por conta de uma obstrução no estômago, no Twitter.

“Vocês viram que ao todo saiu de dentro do presidente aproximadamente 280 kilos de merda? 95 Kilos virou senador e o resto vereador e deputado”, escreveu Danilo Gentili, dando novo significado aos dejetos que estavam obstruindo o intestino do chefe de estado.

Após alguns momentos, fãs do humorista começaram a comentar na postagens. Entre elogios pelo comentário, Gentili foi alvo de críticas por zombar de uma pessoa enferma. “Baixou o nível [do humor]”, escreveu um seguidor.

Outro usuário da plataforma também fez comentários negativos na postagem. Em resposta, Danilo seguiu com o tom humorado. “Me perdoe por zoar o saco que você lambe”. Após alguns instantes o hater excluiu a postagem. Confira mais reações coletadas no Twitter.

Vocês viram que ao todo saiu de dentro do presidente aproximadamente 280 kilos de merda? 95 Kilos virou senador e o resto vereador e deputado. — Danilo Gentili (@DaniloGentili) July 18, 2021





Me perdoe por zuar o saco que você lambe — Danilo Gentili (@DaniloGentili) July 18, 2021





Nossa, como baixou o nível 🤦🏻 — Sergio Junior (@sergiojrjus) July 18, 2021





Também uns kgs de humoristas! — Marco Buslins (@mbuslins) July 18, 2021





Porra…voce esta se tornando um enorme bobao sem graça.. — Fraga 78 (@fraga_78) July 18, 2021