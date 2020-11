Danilo Gentili vira piada após espalhar fake news sobre Guilherme Boulos

Reprodução Danilo Gentili e Guilherme Boulos

Danilo Gentili foi alvo de piadas no Twitter, na última quinta-feira (26), após espalhar informações falsas relacionadas a Guilherme Boulos (PSOL), candidato à prefeitura de São Paulo.

Assumidamente inclinado para políticas de direita, o apresentador debochou de uma foto em que o político de esquerda aparece em uma manifestação sem máscara. “Aglomeração sem máscara. De boas”, ironizou o Danilo Gentili.

Entretanto, analisando o registro, internautas perceberam que a imagem foi clicada entre 2016 e 2017, período antes da pandemia da Covid-19. Após isso, usuários começaram a tirar sarro do apresentador do SBT.

Com a repercussão, o humorista apagou a postagem, mas o print foi postado por um perfil chamado Tesoureiros do Jair, uma página que satiriza o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido).

“Sei que tá difícil engolir a popularidade do homem, mas criticar o Boulos por não usar máscara em 2017-18 já é demais, né não? Vejam as placas”, avisa o perfil. “Esqueci a descrição na imagem. É o Gentili criticando o Boulos por estar num protesto com aglomeração e sem máscara. Atrás dele, pessoas levantam placas onde se lê fora Temer”, completa.

“Ele apagou. Eu vou deixar aqui bem bonitinho pra todo mundo ver a vergonha que ele passou”, finalizou o Tesoureiros. Em resposta, vários internautas debocharam de Danilo Gentili pela gafe.

Retratação

Após ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter, o contratado do SBT resolveu se retratar. “Apareceu uma foto na minha TL [linha do tempo]. Como os políticos tão tudo fazendo aglomeração não me atentei aos detalhes, dei RT [compartilhou] e critiquei o ato. Alguém me atentou e assim que eu vi que era antiga assumi meu erro na linha, expliquei e apaguei. Isso tudo durou pouquíssimos minutos”, escreveu ele.