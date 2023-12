Danilo Caymmi participa da primeira edição do projeto Sílabas & Sons em Vila Velha

Sucesso em diversos centros culturais de Minas Gerais, o projeto Sílabas & Sons desembarca em Vila Velha na próxima terça-feira (12), em sua primeira edição no litoral capixaba. A partir das 19h, com entrada gratuita, o Parque Cultural Casa do Governador, que fica na Praia da Costa, em Vila Velha, será palco para um bate-papo musical com o cantor e compositor Danilo Caymmi, com mediação do professor da PUC-Rio Júlio Diniz.

Filho caçula de Dorival Caymmi, Danilo estreou como músico profissional há quase seis décadas, tocando flauta na gravação do álbum “Caymmi visita Tom”, de 1964, fruto de parceria entre seu pai e Tom Jobim. De lá para cá, destacou-se em importantes festivais, atuou como instrumentista ao lado de nomes como Chico Buarque, Simone, Gonzaguinha, seus irmãos Dori e Nana Caymmi, Milton Nascimento, entre outros.

Muitas de suas composições também fizeram parte de trilhas sonoras de novelas e minisséries da Rede Globo, entre elas “Riacho Doce”, “Teresa Batista”, “De Corpo e Alma” e “Mulheres de Areia”.

O projeto Sílabas & Sons já recebeu milhares de pessoas, promovendo encontros com renomados artistas, entre os quais estão Zezé Motta, Toni Garrido, Leila Maria, Elisa Lucinda e Jorge Vercillo. A cada edição, o projeto aproxima o público da trajetória de grandes nomes consagrados, sempre com um bate-papo descontraído intercalado com performances musicais.

Para a edição em Vila Velha, os ingressos podem ser retirados gratuitamente na plataforma do Sympla (clique aqui). Entretanto, o projeto incentiva a ação solidária visando à doação de um brinquedo por participante, que será destinado a entidades sociais de atendimento às crianças e adolescentes de Vila Velha.

Realizado pelo Instituto Cultural Aurum, o projeto chega a Vila Velha em parceria com o Governo do Espírito Santo e com patrocínio do Instituto Cultural Vale.

Serviço:

Projeto Sílabas & Sons

Com Danilo Caymmi

Bate-papo musical com Júlio Diniz

Quando: 12/12 (terça-feira)

Horário: às 19h

Local: Parque Cultural Casa do Governador, Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha.

Entrada gratuita, com retirada de ingressos pelo Sympla

