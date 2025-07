Daniella Sarahyba se encanta ao ver baleias pela primeira vez no Rio: ‘Que experiência!’

Durante um passeio de barco pelo litoral do Rio de Janeiro, a modelo Daniella Sarahyba, de 41 anos, viveu um momento especial ao avistar um grupo de baleias. Encantada com o espetáculo da natureza, compartilhou registros em seu Instagram nesta terça-feira (22).

“Que experiência maravilhosa! Vi pela primeira vez na vida”, escreveu a modelo, emocionada com a cena. Nos últimos anos, avistamentos de baleias-jubarte e golfinhos têm se tornado mais frequentes na orla carioca. Desde junho, as aparições desses animais são quase diárias, atraindo curiosos. Nesta temporada, também foram vistos jubartes com filhotes, orcas e cachalotes em locais como Arraial do Cabo.

O encontro de Daniella com as gigantes do mar destaca o privilégio de quem está no Rio nesta época — quando a beleza natural das praias se soma ao espetáculo da vida marinha.