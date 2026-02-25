Connect with us

Entretenimento

Daniella Cicarelli revela que sauna faz parte da estratégia de performance: ‘Não é luxo’

Published

1 hora ago

on

Aos 47 anos, Daniella Cicarelli compartilhou nas redes sociais um momento de sauna de biquíni e explicou que o hábito faz parte da sua estratégia de performance e recuperação no triatlo.

“Sauna não é luxo. É estratégia”, afirmou. Segundo ela, a prática ajuda na recuperação muscular, melhora a circulação, reduz o estresse e pode contribuir para a longevidade.

Ex-apresentadora do Beija Sapo, ela definiu a sauna como um “treino invisível”. Nos comentários, seguidores elogiaram a dedicação e a boa forma da influenciadora. Confira abaixo:

Fonte: TOP FAMOSOS

Comente Abaixo
Related Topics:
Polícia Federal17 segundos ago

PF, PMPR e RFB apreendem caminhonete com mercadorias ilícitas

Cascavel/PR. Nesta quarta-feira (25/2), uma ação conjunta da Polícia Federal em Cascavel, da Polícia Militar do Paraná e da Receita...
Policial30 minutos ago

PM apreende drogas em Guarapari

A Polícia Militar, por meio do 10º Batalhão, realizou duas ações distintas na terça-feira (24), no bairro Praia do Morro,...
Estadual30 minutos ago

APEES abre consulta pública para atualização de instrumentos de gestão documental

O Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES), por meio do Programa de Gestão Documental do Estado do Espírito...
Regional44 minutos ago

Corregedoria do TJES sugere saída de juiz de São Gabriel da Palha

A Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) sugeriu a remoção ou permuta de um...
Estadual50 minutos ago

Mais 24 mil pessoas no Espírito Santo terão internet de alta qualidade e melhor sinal de celular

Uma iniciativa do Governo Federal vai ampliar a cobertura de internet móvel em 22 localidades de 17 municípios do Espírito...
Política1 hora ago

Aprovada urgência para projeto sobre recarga de carro elétrico em prédios

Vai tramitar em urgência na Assembleia Legislativa (Ales) o projeto de lei que regulamenta a instalação de pontos de carregamento...
Entretenimento1 hora ago

Daniella Cicarelli revela que sauna faz parte da estratégia de performance: ‘Não é luxo’

Aos 47 anos, Daniella Cicarelli compartilhou nas redes sociais um momento de sauna de biquíni e explicou que o hábito...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa4 semanas ago

FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus1 dia ago

ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial

Diretoria esteve no Rio Grande do Sul entre os dias 19 e 22 de fevereiro para conhecer experiências consolidadas de...
São Mateus1 dia ago

Praia de Guriri vira “Ilha da Tartaruga” após recorde histórico de desovas em 2025

Em reunião com a coordenação nacional do Projeto Tamar/ICMBio, a equipe local celebrou um aumento de 40% no número de...
São Mateus2 dias ago

Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista

O Verão 2026 e o Carnaval consolidaram São Mateus como um dos principais polos de eventos do Espírito Santo e...

Regional

Regional22 horas ago

Suspeito de abusar sexualmente de duas crianças é preso em Conceição da Barra

Os casos foram registrados em 2024, quando as vítimas tinham 11 e 5 anos; segundo a polícia, ele se aproveitava...
Regional1 dia ago

Fábrica terá capacidade de produzir 200 mil veículos por ano

O Espírito Santo entrou de vez no mapa da indústria automotiva global. A montadora chinesa Great Wall Motors (GWM) apresentou...
Regional3 dias ago

Jovem é assassinado com 16 tiros durante emboscada no Norte do ES

Um jovem de 18 anos, identificado como Emerson Carapina Terra Filho, foi morto a tiros no bairro Araçá, em Linhares,...

Estadual

Estadual18 horas ago

Pedágio na BR-101 vai subir até 53% no Espírito Santo

A autorização para o aumento do pedágio foi publicada no Diário Oficial da União A concessionária Ecovias Capixaba, antiga Eco101, vai...
Estadual18 horas ago

Espírito Santo lidera o País em investimentos e poupança, e tem menor nível de endividamento do Brasil

O Espírito Santo é, mais uma vez, o Estado que mais investe no Brasil e o que apresenta o melhor...
Estadual18 horas ago

Sedu publica edital de adesão ao Programa Mais Professores para vagas remanescentes

A Secretaria da Educação (Sedu) publicou, nessa segunda-feira (23), no Diário Oficial do Estado, o Edital de Chamamento Público para...

Nacional

Nacional21 horas ago

VÍDEO | Momento romântico termina em tragédia após mulher ser arrastada por onda

O que deveria ser uma lembrança inesquecível de um casal à beira-mar transformou-se em um cenário de horror e luto...
Nacional3 dias ago

VÍDEO | Chefe do CV é preso enquanto curtia praia em Arraial do Cabo

O homem é apontado como líder do tráfico na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Ele foi abordado por...
Nacional3 dias ago

Homens armados invadem casa, matam criança de 10 anos e ferem outra

O crime ocorreu na madrugada desse sábado (21/1), em Cristal (RS). A irmã e a mãe do menino também foram...

Policial

Policial2 horas ago

PCES e CPI de Maus-Tratos da Ales prendem mulher investigada por matar cão em Afonso Cláudio

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Afonso Cláudio, em ação conjunta...
Policial4 horas ago

PRF flagra transporte ilegal de aves silvestres na BR-101 em Atílio Vivácqua

A Polícia Rodoviária Federal flagrou o transporte ilegal de cinco aves silvestres na tarde desta terça-feira (24), no km 425...
Policial4 horas ago

PRF apreende três quilos de drogas em Itapemirim

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de três quilos de entorpecentes na madrugada desta terça-feira (24), no km 414 da...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento18 horas ago

Wesley Safadão posa aos beijos com Thyane Dantas na Lapônia: ‘Minha aurora boreal’
Entretenimento20 horas ago

Patrícia Abravanel reúne família em passeio de lancha: ‘Atmosfera que blinda e renova’
Entretenimento21 horas ago

Mãe de filho de Ronaldo Fenômeno fala sobre estética e solteirice

Aos 43 anos, Michele Umezu, que exibe o corpo sarado nas redes sociais, bateu um papo exclusivo com a coluna:...

POLÍTICA

Política2 horas ago

Aprovada urgência para projeto que regulamenta recarga de veículo elétrico

Vai tramitar em urgência na Assembleia Legislativa (Ales) o projeto de lei que regulamenta a instalação de pontos de carregamento...
Política2 horas ago

Deputado quer reforçar turismo na Grande São Pedro

O deputado Coronel Weliton (PRD) quer reforçar o turismo na região de São Pedro, em Vitória, por meio de duas...
Política2 horas ago

Contratação de PCDs poderá render selo a empresas de turismo

As empresas e empreendimentos turísticos que adotarem boas práticas de inclusão social e de acessibilidade no ambiente de trabalho poderão...

Esportes

Esportes3 dias ago

Luverdense vence Sport Sinop e garante vaga na final do Mato-grossense 

O Luverdense Esporte Clube protagonizou uma noite de drama e superação neste domingo (22.02) e assegurou sua tão sonhada vaga...
Esportes3 dias ago

América-MG arranca empate nos acréscimos contra o Atlético-MG

Um clássico mineiro cheio de emoção na Arena MRV terminou com um empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e...
Esportes3 dias ago

Corinthians conquista vaga nas semifinais do Paulistão em drama eletrizante 

Em uma noite de tirar o fôlego no Canindé, o Corinthians assegurou sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista...

Mais Lidas da Semana