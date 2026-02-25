Daniella Cicarelli revela que sauna faz parte da estratégia de performance: ‘Não é luxo’

Aos 47 anos, Daniella Cicarelli compartilhou nas redes sociais um momento de sauna de biquíni e explicou que o hábito faz parte da sua estratégia de performance e recuperação no triatlo.

“Sauna não é luxo. É estratégia”, afirmou. Segundo ela, a prática ajuda na recuperação muscular, melhora a circulação, reduz o estresse e pode contribuir para a longevidade.

Ex-apresentadora do Beija Sapo, ela definiu a sauna como um “treino invisível”. Nos comentários, seguidores elogiaram a dedicação e a boa forma da influenciadora. Confira abaixo: