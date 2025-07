Daniela Mercury comemora 60 anos com lançamento musical surpreendente

Chico ganhou projeção nacional em 1995 com o álbum Aos Vivos, que incluía À primeira vista e Mama África. No ano seguinte, Daniela gravou À primeira vista no álbum Feijão com arroz, tornando-a sucesso nacional com a novela O Rei do Gado. No mesmo período, artistas como Maria Bethânia, Elba Ramalho e Zizi Possi também gravaram obras de Chico.

Em 2006, Daniela voltou ao repertório de Chico com a canção Pensar em você, no álbum Balé mulato, e em 2020 regravou Pétala por pétala no álbum Perfume. Apesar da longa parceria, Deus tem mais ocupação é a primeira canção inédita do compositor paraibano gravada por ela em disco.