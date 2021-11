Daniela Albuquerque fará filme no Egito é diz que foi comparada a Sophia Loren

Reprodução/Instagram Daniela Albuquerque atua em filme no Egito





O jornalismo entrou na vida de Daniela Albuquerque por conta de um anúncio numa caixa de achocolatado, como ela já mesma contou. Agora é a vez de a apresentadora se aventurar na sétima arte. Algo que já era um sonho de menina. Desde o tempo em que, “pobre”, fazia vaquinha para alugar filmes numa locadora. Em fevereiro ela vai para o Egito filmar cenas do longa “Sem saída”, de Osnei de Lima.

Osnei foi o primeiro a dirigir Daniela em sua nova empreitada. Em breve, ela será vista na telona como a judia Sarah, uma mulher sofrida, casada e mãe de três filhos, em “Barão Hirsch – O Judeu de Quatro Irmãos”, uma filmagem de época.

“Eu me entreguei totalmente a isso. Demorei para sair da personagem e quando acabava as cenas, eu ainda estava sentindo, sabe?”, revelou ela ao “TV Fama”.

O bom desempenho da estreante foi bastante elogiado pela equipe do longa e logo ela já estava escolhida para o próximo. Muito pelo flerte que tem com a câmera. Quem a viu em cena, passou a comparar Daniela a Sophia Loren, a estrela italiana, hoje com 87 anos.

Tanto que nos bastidores ela nem era chamada mais pelo nome, somente por “Sophia Loren brasileira”: “Fico lisonjeada, imagina… Mas deve ser por causa dos olhos grandes”, conta ela na coluna “Terraço Paulistano”, da Veja SP.