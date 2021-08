The Music Journal Brazil Daniel Boaventura investe na carreira internacional e anuncia turnê no México

O cantor Daniel Boaventura anunciou nesta semana que se apresentará no México , na prestigiosa casa de shows Auditório Nacional. O artista, que está investindo em sua carreira internacional, encontra no país norte-americano números impressionantes de sua performance artística junto aos seus fãs mexicanos.

São mais de 10 semanas no topo das paradas mexicanas, com 60% de seus fãs no país nas plataformas digitais e mais de 10 shows por ano no México , em venues para mais de 3 mil pessoas , passando pela Cidade do México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Queretaro, Valle de Guadalupe e outras importantes cidades do país.

Tudo começou em 2015, com um showcase da gravadora Sony Music , para 500 pessoas, e apenas 200 ingressos para pagantes. Não foi suficiente: todos os bilhetes se esgotaram, levando à necessidade de abertura total para o público e mais um show extra no mesmo dia. O que seria um encontro promocional acabou virando completamente comercial, provando a força do artista no país.

O show de Daniel Boaventura no México está marcado para o dia 10 de Novembro no Auditório Nacional. E, além do México, o cantor já marcou presença na Rússia , com um DVD gravado na capital, Moscou , e tem planos para novas etapas da carreira internacional em 2022. As propostas de shows passam pela Argentina e Portugal , também mirando o mercado asiático, mais especialmente a China e as Filipinas , onde já começa a concentrar novos e expressivos fãs clubes locais.