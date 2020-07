Daniel Adjuto, âncora da CNN Brasil, está com Covid-19

Parece que essa coluna já até previa. Recentemente demos uma nota falando sobre a falta de cuidado de Daniel Adjuto em confraternização nas dependências da emissora junto a outras três colegas enquanto degustava um doce. Nenhum dos envolvidos usava máscara ou mantinha distanciamento de 1 metro e meio indicado pelos órgãos de saúde – órgãos esses que Daniel noticia todos os dias. Mas pelo jeito, ninguém nos leu.

Reprodução/Instagram Daniel Adjuto





Em outra ocasião, o mesmo Daniel, junto com a comentarista Renata Agostini mais Cassius Zeilmann e Evandro Vini, também haviam postado fotos novamente sem máscara e sem respeitar o distanciamento.

Pois bem. Daniel Adjuto foi diagnosticado com a Covid-19 e Renata está sendo mantida em casa em observação, com suspeitas da doença. Renata manteve contato com Daniel e a emissora tentou abafar o caso o quanto pôde. O fato é que, no final de semana, tanto Daniel quanto Renata, Cassius e Marco Boaventura – este último médico e amigo de Daniel-, passaram a tarde às margens da península dos ministros em Brasília, em um piquenique regado a muito vinho rosé, mesmo o governo do Distirtio Federal recomendando o isolamento em casa pelo alto índice de casos na cidade.