Dani Delinski promove o workshop gratuito de costura criativa

Reprodução/Divulgação Dani Delinski promove o workshop gratuito “Do Zero à Primeira Peça: Especial Volta às Aulas”





A especialista em Costura criativa Dani Delinski promove o workshop gratuito “Do Zero à Primeira Peça: Especial Volta às Aulas”, que ocorrerá nos dias 22 a 25 de janeiro de 2024, online, às 20h, em seu canal do Youtube.

Dani ensinará, em 4 aulas, peças e técnicas importantes, principalmente para quem deseja empreender, já que no período de volta às aulas é uma das melhores épocas para realizar vendas. Com crianças e adolescentes voltando para escola, muitos necessitam de mochilas, lancheiras, estojos e kits de higiene. Portanto, esta é uma grande oportunidade para as costureiras obterem uma nova fonte de renda.

“É um baita incentivo para quem quer começar a costurar já vendendo peças agora no começo de ano. As peças são fáceis, são todas vendáveis. Vou ensinar estojo, lancheira térmica, um kit de higiene e uma mochila e todas podem ser costuradas em máquina doméstica, com baixo investimento em casa e ainda tendo um retorno alto”, explicou.

A empresária curitibana viu na costura uma possibilidade de mudar a vida, não só para ela, mas para sua família e também para suas alunas. Ela é professora de costura criativa e artesã há mais de 10 anos e hoje já tem mais de 25 mil alunas. Al´me disso, Dani se tornou referência em Costura Criativa e ganhadora do Prêmio Artesão do Ano 2022 e 2023 que premia os melhores artesãos do Brasil.

A especialista mostra que é possível ganhar bem costurando e tem o propósito de capacitar outras mulheres a conseguirem o sucesso a partir deste tipo de trabalho manual. As aulas acontecerão em quatro dias consecutivos, sempre às 20h, no canal do YouTube, onde a professora ensinará o passo a passo para costurar mochilas, lancheiras, kit de higiene e estojos de forma prática.

Resumo das aulas:

Aula 1:

Estojo Duplo: Costure uma baita peça e descubra como se tornar uma verdadeira profissional da costura criativa!

Aula 2:

Mochila: Aprenda técnicas importantes para dominar a costura criativa com um passo a passo descomplicado!

Aula 3:

Kit Higiene: Costure uma peça incrível e descubra que não existe segredo para dominar a costura criativa!

Aula 4:

Lancheira Térmica: Descubra como viver a transformação da costura criativa e costurar uma peça simples e vendável!

Serviço:

Workshop Do Zero à Primeira Peça: Especial Volta às Aulas

Data: 22 a 25 de janeiro de 2024

Horário: 20h

Onde assistir: https://www.youtube.com/@danidelinski









Fonte: Mulher