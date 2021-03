Dani Calabresa desabafa pela primeira vez sobre assédio de Marcius Melhem

Reprodução: Alto Astral Dani Calabresa desabafa pela primeira vez sobre assédio de Melhem

Dani Calabresa falou pela primeira vez sobre as denúncias de assédio contra o humorista Marcius Melhem. Em participação especial no programa ‘Saia Justa’, do GNT, a humorista revelou que precisou se apegar ao trabalho e aos amigos para seguir em frente para superar o ocorrido.

“O que me ajudou a colar os pedaços foi o trabalho. O trabalho me salvou. Eu tenho porque acordar. Eu tenho porque tomar banho. Eu tenho que lembrar quem sou. Os amigos, família, terapia , também. Mas o trabalho foi o que mais salvou”, contou a artista.

Também devido ao trabalho, Dani acabou adiando a denúncia contra o humorista. “Por causa do trabalho eu não reagi antes. Eu tinha tanto medo de sofrer. Tinha medo de sofrer um boicote. O assédio é um assunto tão assustador que a gente tenta fingir que é normal. Você segue como você consegue. Fingindo normalidade, tentando ser legal, demonstrando uma gratidão excessiva. Mas chega uma hora que isso começa a fazer tão mal que você tem que arrebentar a tampa desse caldeirão”.

Ainda em sua participação, a humorista fez uma alerta sobre o assunto. “Nada autoriza assédio. Nenhuma brincadeira, nenhuma mensagem autoriza assédio. Naquele dia foi carinhosa, riu, bebeu , não interessa. Ninguém tem o direito de forçar o contato físico com ninguém. É preciso permissão. É muito difícil lidar com tudo isso, organizar o pensamento. Estou com meus pedaços colados, estou leve. E na terapia”.

Marcius Melhem foi afastado da Rede Globo no começo de 2020. Em agosto do mesmo ano, ele deixou a emissora após 17 anos. De acordo com o comunicado, ambas as partes decidiram encerrar a parceria em comum acordo. Agora, as acusações de assédio correm em segredo de justiça.

Já Dani, que está noiva de Richard Neuman, irá comandar o ‘Dani-se’, também no GNT, que estreia na sexta (5/3).