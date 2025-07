Dançarina do ventre é presa por usar “técnicas de sedução” em vídeos

A dançarina e influenciadora Linda Martino foi detida por “expor áreas sensíveis” em vídeos publicados nas redes sociais

Linda Martino, uma das dançarinas do ventre mais conhecidas do Egito, foi presa há duas semanas por “usar técnicas de sedução” e “expor áreas sensíveis” em vídeos de dança publicados nas redes sociais. As informações foram divulgadas pelo jornal The Sun.

Martino foi acusada de “imoralidade” e continua presa de forma preventiva em uma cadeia de Cairo, capital do país africano.

Em um perfil com mais de 2,2 milhões de seguidores no Instagram, a dançarina publica vídeos de apresentações em casas noturnas e acumula milhares de visualizações e curtidas.

Uma dessas publicações resultou em investigação por conta das roupas, as quais o Ministério Público atribuiu como “provocativas”. De acordo com as autoridades, Linda realizou “movimentos de dança com alusões sexuais” e desrespeitou a “decência pública” e os “valores da família e da sociedade”.

A acusação também argumenta que a dançarina “apareceu com roupas indecentes, expondo deliberadamente áreas sensíveis do seu corpo, em clara violação dos valores sociais”. Ela nega todas as acusações e afirma que pratica a profissão em conformidade com a lei.

Linda é italiana, mas mudou-se para o país há alguns anos e construiu uma carreira de sucesso na dança do ventre. Embora a prática não seja proibida no Egito, os vídeos nas redes sociais precisam estar de acordo com os valores do país.