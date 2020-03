Dafra Citycom HD 300 chega às lojas para rivalizar com Honda PCX, por R$ 21.490

arrow-options Divulgação Dafra HD 300: Com novo projeto, o scooter tem como objetivo aumentar a participação da marca no segmento

O Dafra Citycom HD 300, apresentado ao público durante o Festival Duas Rodas, chegará às concessionárias da marca no início deste mês de março por R$ 21.490, com frete incluso, já no modelo 2021. O lançamento vem como mais uma opção aos consumidores, complementando a gama de scooters da montadora em parceria com a taiwanesa SYM, que conta atualmente com Citycom S 300i e Maxsym 400i. Com um design moderno e itens de conforto, o novo integrante terá 2 anos de garantia.

Segundo a marca, a chegada do Dafra HD 300 lojas foi antecipada graças ao ótimo desempenho do modelo nos testes realizados na fábrica. “A previsão de lançamento, inicialmente em maio, correspondia ao prazo médio para desenvolvimento de um novo projeto, porém em função da qualidade do produto, que tem a mesma sólida base mecânica-eletrônica do Dafra Citycom S 300i, e do sucesso na realização dos testes em fábrica e de rodagem, tivemos a possibilidade de antecipar sua entrada no mercado”, afirma Victor Trisotto, diretor de engenharia e produção da Dafra.

Mecânica e equipamentos

arrow-options Divulgação Apesar do projeto mais moderno e da proposta de melhorar o custo-benefício, o cluster segue o mesmo analógico da linha

O Citycom HD 300 chega com carregador USB, farol e lanterna de LED, abertura do tanque na chave de ignição e espaço otimizado no compartimento sob o banco. Sobre este último item, a realocação da bateria, tradicionalmente posicionada neste compartimento, ampliou este espaço em 27%, ou seja, agora tem capacidade de 38 litros. Além disso, vem com freios ABS de série e o mesmo motor do Citycom S 300i, com 278,3 cc, que gera 27 cv. Entretanto, com 13 kg a menos, o que promete mais agilidade.

O painel do Dafra HD 300 , por sua vez, é o tradicional da marca, com ponteiros e as luzes espia. Ainda para este ano é aguardada a chegada de uma variedade de scooters ao mercado brasileiro: Yamaha XMax 250, Kymco AK 550 e os Honda ADV 150 e Forza 300.