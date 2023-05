Dados do 2º Censo do Judiciário contribuirão para a melhoria da prestação jurisdicional

Os servidores e as servidoras de todos os tribunais e conselhos de Justiça do país têm até o próximo dia 17 de maio para responderem ao questionário eletrônico sobre a instituição onde atuam, como avaliam o local de trabalho em que desempenham as atividades, as políticas judiciárias em andamento e a experiência profissional que possuem. As informações vão compor o 2º Censo do Poder Judiciário, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e que também trará os dados sobre a magistratura.

Organizado em cinco blocos, o questionário a ser respondido pelos servidores e pelas servidoras é composto por 48 questões, sendo que parte das respostas podem ser de múltipla escolha. O preenchimento da pesquisa leva de 5 a 10 minutos, como estima a equipe do Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ), que organizou o levantamento.

As primeiras questões vão reunir informações sobre o local em que o participante atua, os dados funcionais, de formação escolar e pessoais. Com as respostas colhidas nessa etapa, entre outros pontos, será possível quantificar a adequação ao atendimento às cotas para pessoas com deficiência e étnico-racial, por exemplo.

O quinto e último bloco, com 25 itens, pretende identificar o grau de satisfação do entrevistado com sua experiência profissional, relacionamento com colegas e superiores, além da sua opinião sobre a efetividade do trabalho que desempenha. Apresenta, ainda, questões sobre saúde física e mental, assédio, discriminação, perseguição ou violência doméstica, entre outros temas.

Feito de forma anônima e sigilosa, é garantido que em nenhuma hipótese haverá cruzamento de informações que possa identificar respondentes, conforme respalda a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A divulgação dos resultados será no formato de dados agregados. O preenchimento do CPF do servidor ou da servidora é para assegurar que as respostas sejam prestadas por integrante do Poder Judiciário e apenas uma única vez por pessoa.

Lançado em 17 de abril, esse segundo censo é feito 10 anos após o primeiro. Dessa vez o levantamento busca reunir as opiniões e avaliações sobre políticas e demais aspectos da carreira vindos das 285 mil pessoas que compõem a força de trabalho do Poder Judiciário brasileiro.

A previsão do DPJ é apresentar os resultados do censo no mês de setembro de 2023 por meio de um relatório de diagnóstico, com seleção dos dados de maior destaque.

Saiba mais Para participar, integrantes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) podem acessar o questionário eletrônico disponível em https://www.cnj.jus.br/censo-do-poder-judiciario/ e informar o CPF e a senha correspondente ao TJES, que foi enviada via e-mail institucional no último dia 19/04.

Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas

Vitória, 12 de maio de 2023

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Agência CNJ de Notícias | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br

foto: Divulgação/CNJ

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES