Dado Dolabella pede desculpas para Luana Piovani por agressão: ‘Me envergonho’

Reprodução Dado pede desculpas para Piovani





Depois da atriz Luana Piovani relembrar a agressão que sofreu de Dado Dolabella , seu ex, o ator usou as redes sociais para pedir desculpas para Piovani nesta terça-feira (13).

Segundo Dado, ele sente vergonha de ter agredido Luana Piovani “Foi o que me fez ser quem eu sou hoje. Somos frutos dos nossos erros e acertos, mas principalmente daquilo que fazemos com nossos erros. Me envergonho, muito, perdi a cabeça.”, iniciou.





Depois, Dolabella pediu desculpa para a ex e revelou amar Piovani. “Luana Piovani, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo! Sou grato”, completou.

Luana recordou o episódio após o DJ Ivis agredir sua ex, Pamella Holanda. A atriz comemorou a união das mulheres em expor o caso atual, pois, quando apanhou de Dado, ele venceu um reality show seis meses depois.