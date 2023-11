Da rapidinha à maratona sexual: veja dicas para esquecer o tempo na cama

Sexo bom, bem feito e gostoso não está atrelado ao tempo de duração. E, independentemente de você conseguir chegar lá ou não, o que importa é tornar o caminho – seja qual for sua duração – o mais delicioso possível.

Inspire-se já nessas dicas para saborear desde a rapidinha até uma maratona sexual:

Tempo limitado

Aproveite ao máximo o tempo, “otimizando” tudo: enquanto estão arrancando a roupa a toda velocidade não se esqueçam de beijar, morder, arranhar, tocar..…

Dependendo do local e do “cronômetro”, não dá tempo para tirar a roupa toda, certo? É claro que a loucura do momento compensa a ausência do fator “pele com pele”, mas existem dois truques certeiros para elevar a temperatura de forma imediata. E os dois envolvem a orelha. Sim, isso mesmo! Os lóbulos e o próprio canal do ouvido são zonas erógenas bem ricas em terminações nervosas. Então, mordisque e movimente a língua para atiçar o par, pedindo, é claro, para ele fazer o mesmo.

A segunda dica é praticar sexo verbal, falando e ouvindo muita sacanagem, da maneira mais picante (com direito a uns bons palavrões!) que puderem.

A imaginação é a BFF da excitação. Pense em tudo aquilo que mais tem vontade de fazer em se tratando de sexo, até mesmo aquela fantasia louca que você não ousa nem confessar para si mesma. Seu corpo inteiro vai reagir na hora.

Uma mulher demora mais ou menos 8 minutos para gozar. Com masturbação, segundo pesquisas, esse tempo diminui para 4 minutos. Como é mais fácil atingir o clímax com estímulos no clitóris, há duas sugestões para você atingir o prazer mesmo numa rapidinha. O primeiro é com uma ágil, porém intensa, sessão de sexo oral – o ideal é que o par endureça a língua e faça movimentos circulares no dito-cujo. A segunda é, enquanto ele a penetra, você usa sua mão para se excitar e duplicar o tesão.

Faça do sexo um compromisso erótico, do tipo que você inclui na agenda, mesmo. E aí combinem um dia fixo na semana para pularem o almoço e aproveitarem 30 minutos num drive-in.

Além de um pacote de camisinhas, ter sempre um lubrificante na bolsa é vida, viu?

Tempo médio

Se vocês têm 2 ou 3 horas para a diversão, dá tempo perfeitamente para curtir um bom motel. Não é a circunstância ideal, no entanto, para experimentar um quarto temático – vocês vão dedicar mais tempo a fuçar nas coisas diferentes do que transando de fato – ou investir numa suíte luxuosa.

Vale mais a pena optar por algum endereço confortável que já conhecem ou revisitar aquele motel que traz à memória várias lembranças picantes do início de relacionamento.

Um banho a dois logo pela manhã ou no fim do dia é uma ótima oportunidade para relaxarem e curtirem bons momentos juntos – é uma sugestão válida principalmente para quem tem filhos.

Como o sexo não precisa ser feito às pressas, mas também não há tempo suficiente para grandes invencionices, o melhor é apostar nas posições que vocês já sabem que são garantidas para o prazer dos dois.

Experimente dar um upgrade na transa com cosméticos sensuais como géis para sexo oral com efeito hot ou ice e brinquedos eróticos como bullets e vibradores próprios para o clitóris.

Tempo infinito

Já que vocês têm tempo de sobra para curtir, por que não começar a entrar no clima bem antes? Algumas propostas: fingir que são desconhecidos em um bar, iniciar a pegação no carro ou no elevador, ir numa balada liberal ou numa casa de suingue…

Sex toys que imobilizam (algemas) ou que potencializam os sentidos (vendas) são uma boa aposta para inventar brincadeiras sexuais. Vale também incrementar a transa com uma pegada sadomasô, usando chicotes ou palmatórias.

O sexo tântrico costuma durar mais de 4 horas, mas suas sensações podem permanecer por dias. Que tal, então, se informar sobre a prática e experimentá-la? Os mandamentos básicos são: começar com beijos suaves, caprichar no ambiente (flores, velas, lençóis macios, etc.), olhar nos olhos um do outro e explorar o corpo do par sem pressa, tocando cada pedacinho e deixando os estímulos no pênis e na só para o final.

As massagens, sejam as mais simples ou as eróticas – especialmente a tailandesa, em que você usa o próprio corpo para estimular o par e vice-versa -, devem fazer parte do cardápio de quem tem um tempo inesgotável para transar. Use óleos que alternam as sensações de calor e frio ou velas que derretem em contato com a pele.

Preparem uma ida sem pressa à sex shop para juntos escolherem os primeiros ou novos acessórios para apimentarem a relação. A ideia é promover, depois, uma noite de jogos e descobertas, onde podem escolher posições do kama sutra para testarem, locais da casa para transarem e muito mais.

Uma viagem romântica sempre é uma forma incrível de renovar a relação e se reconectar com o par. Não precisa ser para um local caro, a ideia é só saírem do ambiente do dia a dia e buscarem um hotel próximo ou até mesmo um camping. O importante é tirarem esse tempo para vocês e longe de casa.