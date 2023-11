Da pepeca ao ânus: entenda como o botox pode ajudar no sexo

Especialista explica como a aplicação de botox pode ajudar na hora do sexo para além de suas funções estéticas

O botox é uma substância muito utilizada para fins estéticos, mas o que pouca gente sabe é que ele pode ser uma grande aliado na hora do prazer. Não só no que diz respeito à estética e autoestima das pessoas, como também com a funcionalidade do sexo.

De acordo com a cirurgiã-dentista especializada em harmonização orofacial Carol Pinheiro, a transformação do bem-estar sexual começa ainda no up dado à segurança e autoimagem das pessoas.

“No momento em que temos atitude para melhorar a aparência de algo que nos incomoda de forma responsável e saudável, automaticamente aumentamos a nossa autoestima, e isso indiretamente acaba aumentando até mesmo o interesse do(a) parceiro(a), uma vez que estamos mais confiantes”, diz.

Contudo, para além da estética, o botox pode ser utilizado em áreas que ajudam direta ou indiretamente na funcionalidade sexual.

Um exemplo inusitado é a correção do bruxismo com a toxina botulínica. “Pessoas que possuem DTM e/ou bruxismo, sofrem com intensa dor na face por conta da tensão muscular, por isso, podem ter dificuldades nas atividades sexuais e no relacionamento íntimo. O botox seria uma alternativa para relaxar esses músculos”, afirma.

Além disso, algumas outras áreas podem receber muitos benefícios com doses do botox. Confira:

Em casos de vaginismo, o botox pode ser utilizado na parede vaginal posterior como tratamento concomitante para diminuir as dores da mulher, uma vez que haverá o relaxamento da região; Também para diminuir dores, o botox pode ser aplicado embaixo da pele do testículo para relaxar a musculatura e evitar que o homens sinta dores durante a ereção; Quando aplicado no ânus, o botox ajuda no tratamento de fissuras anais e no relaxamento dos músculos para facilitar o sexo anal em pessoas que sentem muita dor na prática.