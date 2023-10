Da anorexia ao fisiculturismo: a história de Isa Pecini

Divulgação Isa Pecini teve anorexia e se curou com os treinos

“Comecei a treinar aos 16 anos após me recuperar da anorexia, época em que fui internada com 36 kg . Comecei a praticar academia e me alimentar buscando um corpo que eu me sentisse bem, porém de uma maneira saudável. Competi pela primeira vez aos 18 anos. Amei e quis continuar competindo. Aos 19 anos me tornei atleta profissional e não parei mais até hoje. Amo competir e estar nos palcos isso me traz uma sensação de frio na barriga que me faz se sentir viva.”

O relato é de Isa Pecini, que hoje acumula títulos em sua categoria no fisiculturismo. Foi Campeã Olympia 2019, Campeã Arnold Ohio Profissional 2020, Campeã Pittsburgh 2019 e duas vezes Campeã Tampa pro. Do time Integralmedica, a atleta é solteira, não tem filhos e reside em São Paulo, capital. Acredita que ainda há preconceito contra o esporte, pois as pessoas às vezes banalizam o uso de

alguns recursos sem acompanhamento e isso acaba tirando o mérito do básico que é dedicação aos treinos e dieta.

iG Delas: Você disse que sofreu de anorexia e chegou a pesar 36 quilos. Como o esporte ajudou na sua recuperação?

Divulgação Isa Pecini treina 5 vezes por semana

Isa Pecini : Quando sai da internação disse que queria começar a treinar para ter um corpo bonito e que me sentisse bem mas de maneira saudável dessa vez. Então os médicos disseram que eu só começaria quando atingisse um peso saudável, sai da internação com 41kg e precisaria chegar a 50kg então fiz isso e comecei a treinar, aos poucos fui conhecendo o esporte e entendendo mais sobre os alimentos e quanto melhor eu me alimentasse mais energia e disposição eu teria para poder treinar, fazer atividade, e então isso foi me motivando cada vez mais.

Como é a alimentação de uma fisiculturista? É só à base de proteína ou vc se permite alguns deslizes?

Hoje em dia minha alimentação é bem diversificada mas há fases, eu como 6x ao dia e atualmente minhas fontes de proteínas são: peixe magro (tilápia ou bacalhau dessalgado), salmão, frango, clara de ovo e whey protein. Carboidratos uso arroz branco (basmati) e aveia, e salada simples de folhas, cogumelos, aspargos.

Há fases que tem um pouco mais de gordura como pasta de amendoim sem açúcar, amêndoas, avocado, filé mignon, isso tudo vai variando de acordo com o que preciso para competir e chegar em um bom condicionamento. Há também fruta em algumas fases e as que mais uso são: morango, mamão e abacaxi. Os alimentos não mudam muito, mas a quantidade que varia bastante.

E a rotina de treinos? Você malha todos os dias? Quantas horas por dia?

Atualmente eu treino musculação 5x na semana com 2 descansos na semana. O treino de musculação dura em média 1 hora e 20 e + 1 hora de cardio (atualmente esteira inclinada) que faço. 6x na semana em outro horário diferente do treino.

Qual o seu maior desafio?

Ter que fazer menos do que preciso, como gosto de fazer o meu máximo em tudo às vezes ter que me segurar um pouco mais para não entrar muito condicionada pois minha categoria não exige condicionamento extremo, mas em relação ao treino, dieta, já virou um lifestyle e independe de competir ou não eu sempre faço pois me sinto bem e virou parte da minha rotina.

