Cyberpunk 2077 chega para PS5 e Xbox Series com DLC no início de 2022

Cyberpunk 2077 agora tem uma data oficial para receber sua versão para PS5 e Xbox Series X|S. Em sua apresentação de resultados financeiros, a CD Projekt Red prometeu lançar não só o jogo para os consoles da nova geração, como também um DLC para todas as plataformas no primeiro trimestre de 2022. Além disso, a desenvolvedora adiantou que vai liberar o upgrade com melhorias para The Witcher 3 no segundo semestre do ano que vem.

Aguardadas por muitos jogadores, as edições para PS5 e Xbox Series X|S de Cyberpunk 2077 deve trazer a “versão definitiva” do game em mundo aberto. É possível esperar, por exemplo, que a maioria dos problemas de performance nos consoles seja resolvida, graças ao poder de processamento maior dos videogames mais novos.

O RPG ainda vai ganhar seu primeiro grande DLC, porém a CD Proket Red não revelou os conteúdos da atualização. Segundo o CEO da produtora, Adam Kiciński, os lançamentos do jogo e do update vão acontecer entre janeiro e março de 2022, mas ainda sem uma data específica.

Vale lembrar que, de acordo com os planos iniciais da CD Projekt Red, essa atualização era para ter sido lançada até o final de 2021, mas foi adiada sem aviso prévio ou qualquer outra explicação. Logo, o patch 1.31 do game, incluído em setembro, é a última atualização deste ano.

The Witcher 3 será atualizado depois de Cyberpunk 2077

Kiciński aproveitou para falar também que, além do update em Cyberpunk 2077, a CD Projekt Red está criando mais times para trabalhar de forma simultânea em uma grande expansão para o jogo, assim como na atualização de The Witcher 3 para os consoles da nova geração.

Por falar em The Witcher 3, o RPG do bruxo Geralt de Rívia vai receber seu update com melhorias para PS5 e Xbox Series X|S no segundo trimestre de 2022 — ou seja, entre abril e junho. Além dos gráficos em melhor qualidade, o jogo vai ganhar novos itens inspirados na série de The Witcher produzida pela Netflix.

Cyberpunk 2077 tenta respirar após lançamento desastroso

Após seu lançamento desastroso em dezembro de 2020, Cyberpunk 2077 já recebeu mais de 10 patches com correções de bugs e outras melhorias na qualidade do jogo. Devido ao estado praticamente impossível de jogar nos primeiros meses, o RPG chegou a ser removido da PS Store, e outras lojas, como Steam e Microsoft Store, ofereceram reembolsos aos compradores.

Hoje, o game não está mais tão ruim quanto antigamente. Para tentar reerguer Cyberpunk 2077, usuários do Steam têm deixado reviews positivas na página do game, destacando como os updates resolveram a maioria dos bugs e como o título ainda pode melhorar.