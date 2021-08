CVC anuncia compra da VHC Hospitality após prejuízo líquido de R$ 175,5 milhões

Fernanda Capelli CVC (CVCB3) anuncia compra da VHC Hospitality após prejuízo líquido de R$ 175,5 milhões

Nesta segunda-feira (16), a operadora de viagens CVC Brasil (CVCB3) anunciou seus resultados do segundo trimestre de 2021. A empresa teve um prejuízo de R$ 175,5 milhões e um recuo de ações estimado em 30,4%.

Em nota ao mercado, a CVC informou que os resultados negativos foram na verdade consequências dos efeitos da pandemia no Brasil. Além disso, ela anunciou a compra da VHC Hospitality, rede especializada em aluguéis de curto prazo.

“Permanecemos otimistas com os prognósticos para o segundo semestre e início de 2022 e atentos aos eventuais desdobramentos da pandemia”, afirmou a companhia.

Você viu?

2° trimestre de 2021

Entre os resultados divulgados pela CVC, está o seu Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização). O dado ficou no negativo, chegando a cerca de R$ 130,834 milhões em comparação com o mesmo período do ano passado (também negativo), que foi de R$ 164,366 milhões.

Dessa forma, a receita líquida da empresa chegou a R$ 115,6 milhões. Esse resultado foi um avanço em comparação com os R$ 3 milhões informados em 2020. De acordo com a CVC, o avanço se deu devido à retomada das atividades. No entanto, a segunda onda da Covid-19 acabou afetando o trimestre.

Saiba mais em 1Bilhão Educação Financeira , parceiro do iG.