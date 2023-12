Foto: Reprodução Cut crease: aprenda a fazer a maquiagem que é sucesso entre as famosas

A técnica de maquiagem “Cut Crease” está ganhado destaque no universo da beleza, sendo a escolha preferida de muitas celebridades. A técnica constrói um visual elegante que transforma os olhos, proporcionando um olhar marcante e sexy.

Ficou interessada em conhecer mais sobre essa forma de maquiar ? Vamos te explicar como reproduzir essa técnica de forma fácil e rápida. Então se você ama inovar suas produções, precisa conhecer a make cut crease.

Confira um passo a passo geral de como reproduzir essa técnica e alguns vídeos que vão te ajudar a reproduzir essa forma linda de maquiagem.

1. Prepare a pálpebra

Comece aplicando um primer de olhos para garantir que a maquiagem permaneça no lugar e seja espalhada de forma harmônica. Isso cria uma base uniforme e melhora a durabilidade da maquiagem.

2. Defina a dobra da pálpebra

Com uma sombra mais escura do que a cor da sua pálpebra, marque a dobra dos olhos com um pincel de precisão. Isso cria o efeito de “corte”, que é característico da técnica Cut Crease.

3. Ilumine a pálpebra móvel

Utilize uma sombra mais clara na pálpebra móvel, proporcionando contraste com a sombra mais escura na dobra. Isso destaca a área central dos olhos, criando um efeito tridimensional. Esse passo também vai ser um ponto importante para trazer o ar de cut crease.

4. Delineie e esfume

Para refinar o visual delineando da linha dos cílios superiores, aplique um delineador líquido ou em gel. Em seguida, esfume suavemente as bordas para criar uma transição suave entre as cores.

5. Escolha cores e acabamentos

A experimentação com cores e acabamentos é parte fundamental do Cut Crease, para que você consiga comunicar sua personalidade através da make. Use tons que complementem a cor dos seus olhos e escolha entre acabamentos matte, cintilantes ou metálicos, para criar diferentes nuances e texturas.

6. Cílios postiços

Esse passo é opcional, mas para um toque final dramático, o ideal é adicionar cílios postiços. Eles ajudam a enfatizar ainda mais a definição dos olhos e complementam o visual sofisticado do Cut Crease.

Vídeos reproduzindo maquiagem Cut Crease

Ver como reproduzir esse tipo de maquiagem através de vídeos vai te ajudar ainda mais na precisão na horar da sua arrumação. Confira alguns abaixo.

. Para iniciantes

A Shay Makeup publicou um vídeo em seu canal ensinando uma forma simples de produzir uma make cut crease para iniciantes. Assista abaixo e inove suas produções.

. Cut crease aberto

Uma forma de inovar ainda mais, é deixar um acabamento aberto na make. A youtuber Isa Mantini publicou um vídeo ensinando esse formato ousado de cut crease, veja abaixo.

. Dicas rápidas e importantes

Existem algumas bases importantes para você realizar a técnica cut crease de forma correta. A Emily Cecília publicou um vídeo em seu canal no youtube pontuando os detalhes mais importantes para acertar nesse tipo de maquiagem, assista abaixo.

