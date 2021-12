Custo médio de cada preso no país gira em torno de R$ 1.800 por mês, revela estudo

Autores mostram a necessidade de uma metodologia mais precisa para calcular os gastos e propõem um índice para melhor mensurar a efetividade/qualidade da política prisional.

Um preso custa, em média, aos cofres dos estados o valor de R$ 1.800 por mês. É o que revela um estudo inédito. A diferença no custo per capita, porém, chega a 340% na comparação entre as unidades da federação. No Espírito Santo, o custo mensal de um preso é de R$ 19.50,00.

O documento foi elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).