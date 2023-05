Custando R$272.7 mil, linha 2023 do Ford Bronco Sport traz novas cores

Divulgação Ford Bronco tem motor turbo EcoBoost 2.0, de 253 cv e torque de 38,7 kgfm, ligado ao câmbio automático de oito marchas

Importado do México para o nosso mercado desde 2021, o Bronco Sport 2023 já está disponível em todas as autorizadas da Ford. A principal mudança ocorreu no catálogo de cores, que passa a contar com novas opções – azul Atlas, cinza Torres e verde Fuji.

Disponível na versão de topo Wildtrak , o SUV está equipado com motor turbo EcoBoost 2.0, de 253 cv e torque de 38,7 kgfm , ligado a uma transmissão automática de oito velocidades. Segundo a fabricante, a aceleração de zero a 100 km/h é feita em 8 segundos e a velocidade máxima declarada é de 180 km/h.

Divulgação O SUV conta com tração do tipo 4×4 e conta com diferencial traseiro blocante

A tração é do tipo 4×4 e conta com diferencial traseiro blocante . Para reforçar a aderência nos pisos mais acidentados, há rodas de 17 polegadas com pneus todo-terreno. Complementando o pacote, o Ford Bronco Sport conta com a opção com sete modos de gerenciamento de terreno (G.O.A.T. Modes) , além de um sistema de piloto automático, desenvolvido especialmente para trilhas.

Por dentro, continuam os mesmos itens de conforto, segurança e conveniência tais como bancos parcialmente de couro com aquecimento, teto solar, painel de instrumentos digital de 6,5” , tomadas elétricas de 110V e 12V, porta-objetos inteligentes e porta-malas que permite criar diferentes divisórias e até uma mesa auxiliar. Além disso, há piloto automático adaptativo com Stop & Go , assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestre e faróis de LED com luz alta automática e 9 airbags.

O Bronco Sport 2023 está disponível por R$272.790.

Fonte: Carros