Cursos on-line do Qualificar ES já podem ser acessados

Os candidatos classificados para a 1ª oferta de cursos on-line para o público geral do Programa Qualificar ES, ofertado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), já podem acessar as aulas a partir desta quarta-feira (08). As aulas são ministradas no Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA), no endereço eletrônico www.ava.qualificar.es.gov.br.

Caso o candidato classificado já tenha realizado curso do Programa Qualificar ES, continuará utilizando o mesmo usuário (login) e senha já usados em cursos anteriores. Para o primeiro acesso do candidato classificado, o login será o e- mail cadastrado no ato da inscrição e a senha padrão Qualificar2023 devendo ser alterada, obrigatoriamente, no primeiro acesso ao curso.

No final do curso, o aluno aprovado recebe uma certificação.

O término do curso está previsto para o dia 18 de maio.

Para mais informações, envie para este e-mail:

https://secti.es.gov.br/fale-conosco-qualificar-es

