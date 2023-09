Curso sobre crimes contra as mulheres com a professora Alice Bianchini acontece nesta sexta-feira, 15

Na próxima sexta-feira (15/09), acontece mais um encontro do Curso “Crimes contra as mulheres: uma análise a partir das novidades legislativas e de decisões dos tribunais superiores nos anos 2021 a 2023”, ministrado pela professora Alice Bianchini. A formação é exclusiva para integrantes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Ministério Público estadual.

Os encontros presenciais acontecerão no auditório da Procuradoria Geral de Justiça do estado, na Enseada do Suá, nos dias 15/09 e 22/09, das 8 às 12 horas, para magistradas e magistrados, promotoras e promotores, bem como assessoras e assessores.

Segundo a Coordenadoria da Mulher do TJES (Comvides), juízas e juízes, assim como assessoras e assessores que atuam nas varas que respondem por violência contra a mulher na Grande Vitória estão convocados para participarem presencialmente das atividades matutinas.

Já no período da tarde, os encontros acontecem nas mesmas datas e local, das 14 às 18 horas, para servidoras e servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público, além de trabalhadores e trabalhadoras da rede de apoio.

De acordo com a Comvides, servidoras e servidores da Justiça estadual também foram convocados para participarem das atividades vespertinas, sendo esta indicação de responsabilidade de magistradas e magistrados que respondem por violência doméstica contra a mulher na Grande Vitória.

Já quem atua no interior do estado e demais pessoas interessadas podem acessar conteúdo remoto do curso, com material complementar, que estará disponível até esta quinta-feira, 14/09, pelo site do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que promove a formação em parceria com o Poder Judiciário estadual.

Vitória, 13 de setembro de 2023

