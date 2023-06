Curso remoto Gestão Processual com Ênfase em PJe acontece nos dias 4 e 5/07

A Escola da Magistratura do Espírito Santo (Emes) promove o curso Gestão Processual com Ênfase em PJe, a ser ministrado remotamente pelos juízes Cássio Jorge Tristão Guedes e Thiago Vargas Cardoso, e pela servidora Waneska França Bodart Pampolini, em 4 e 5 de julho de 2023, das 8h às 12h, por meio de videoconferência com transmissão ao vivo em plataforma eletrônica de acesso gratuito, para integrantes do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (PJES).

O curso dá continuidade à série de ações formativas da Emes dedicadas ao Processo Judicial Eletrônico (PJe), objetivando contribuir para o processo de digitalização da justiça de nosso estado. As vagas são limitadas, de acordo com a capacidade da plataforma a ser utilizada e das especificidades da metodologia adotada.

A ação atende a preceitos da Resolução TJES 12/2021, que define o Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) para o período de 2021 a 2026, a partir de diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ): macrodesafio CNJ aperfeiçoamento da gestão de pessoas e objetivo estratégico TJES consolidar a valorização de magistradas e magistrados, servidoras e servidores.

Inscrição em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE64Qj8wzd4burcxMtCMNTylsyWXHVKkNVqMVU9DbZimHB-A/viewform.

