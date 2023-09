Curso remoto Gestão da Atividade Judiciária acontece em 19 e 20 de outubro

A Escola da Magistratura do Espírito Santo (Emes) promove o curso Gestão da Atividade Judiciária, a ser ministrado remotamente pelo professor e juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS) Vinicius Pedrosa Santos, em 19 e 20 de outubro de 2023, das 8h às 12h, por meio de videoconferência com transmissão ao vivo em plataforma eletrônica de acesso gratuito, para integrantes do Poder Judiciário estadual (PJES).

O curso compõe o Pacote de Gestão concebido pela Emes, que tem ofertado ações na área visando o aprimoramento da prestação jurisdicional. E a ação atende a preceitos da Resolução TJES 12/2021, que define o Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) para o período de 2021 a 2026, a partir de diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ): macrodesafio CNJ aperfeiçoamento da gestão de pessoas e objetivo estratégico TJES consolidar a valorização de magistradas e magistrados, servidoras e servidores.

As vagas são limitadas, de acordo com a capacidade da plataforma a ser utilizada e das especificidades da metodologia adotada. Inscrição via formulário eletrônico disponível aqui: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelxzeavchhEBXVYrjrAD2ICgTBcuMIxtal9qZL9E_mTR_EbA/viewform.

Vitória, 13 de setembro de 2023

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Emes | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

foto: Divulgação Esmagis/MS

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES