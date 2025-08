Curso reforça estratégias para bom atendimento entre servidores

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), por meio da Escola do Legislativo, está promovendo, nesta semana, um curso voltado aos servidores da Casa. Intitulada “Atendimento Interno ao Servidor”, a formação é ministrada pelo publicitário Higor Pinheiro e propõe um estudo dinâmico e transformador sobre a importância do bom atendimento entre os setores da Casa, destacando como essa prática impacta diretamente na qualidade do serviço prestado à população.

O objetivo é incentivar reflexões sobre atitudes que fazem a diferença no dia a dia legislativo, como a capacidade de entender as necessidades do outro e trabalhar com respeito e empatia ao lidar com demandas internas. Segundo Higor, é justamente essa postura que contribui para mudar a realidade da Assembleia, começando pela convivência nas salas de trabalho.

Para o palestrante, atender bem o público interno é um desafio que requer ainda mais preparo do que o atendimento ao público externo, pois este já é entendido como uma obrigação institucional. Assim, o curso visa fortalecer, de forma colaborativa, as habilidades de atendimento entre os servidores, com ênfase em aspectos como cordialidade, empatia, respeito mútuo e qualidade na comunicação.

“O atendimento interno é um reflexo direto do atendimento voltado para o público externo. Embora o curso seja focado na relação entre os servidores, essas iniciativas impactam diretamente na agilidade do serviço, na precisão e na clareza das informações oferecidas à população como um todo”, afirma Higor Pinheiro. O palestrante acrescenta que a expectativa é que a Ales obtenha um avanço significativo na qualidade do serviço oferecido.

Jackelini Chaves, servidora da Diretoria de Transparência e participante do curso, destaca a importância da iniciativa no contexto institucional. “Se nós trabalharmos com base no atendimento qualificado, poderemos oferecer um acolhimento para a sociedade, resultando em satisfação”, afirmou.

Fonte: POLÍTICA ES