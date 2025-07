Curso de Medicina no Ceunes é autorizado em cerimônia no Palácio do Planalto

Criação do novo curso no campus de São Mateus foi oficializada. Expectativa é que primeira turma seja aberta no primeiro semestre de 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou a portaria que oficializou a criação em uma cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em Brasília.

Estiveram presentes na solenidade o ministro da Educação, Camilo Santana, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, o prefeito de São Mateus, Marcus Batista, o reitor da Ufes, Eustáquio de Castro, entre outras autoridades.

A abertura do curso foi anunciada pela pasta de educação em 28 de maio e a entrega estava prevista para 2026. Na passagem de Lula por Linhares, no último dia 11, foi anunciado que as obras no campus estavam finalizadas.

De acordo com o ministro da Educação, o projeto faz parte da política nacional de expansão das escolas médicas no país a partir do Programa Mais Médicos.

Segundo Casagrande, a abertura do curso traz mais oportunidades para o ensino superior público em saúde, já que, até então, apenas o campus de Maruípe, em Vitória, conta com o curso de Medicina no Estado.

60 vagas por ano a partir de 2026

Segundo a Ufes, a previsão é que 60 vagas sejam oferecidas anualmente para o curso de Medicina. A primeira turma deve ser iniciada já no primeiro semestre de 2026.

Ainda de acordo com a instituição, o investimento calculado é de R$ 30 milhões, incluindo a construção de um prédio e a aquisição de equipamentos e outros itens necessários para seu funcionamento.

Concurso para contratação de docentes e técnicos

Com a assinatura da autorização, a Ufes dará início ao processo de concurso público para selecionar os servidores técnicos e docentes que irão compor a equipe do curso. A expectativa é de que sejam abertas 30 vagas para o primeiro grupo e 60 vagas para o segundo grupo.