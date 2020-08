Curso de Mediação Empresarial capacita profissionais que irão atuar no PERE-Covid19

Terminou nesta quarta-feira (5/08), a Capacitação em Mediação Empresarial, destinada aos profissionais que irão atuar no Projeto Especial de Recuperação de Empresas do TJES, o PERE – Covid-19. O curso foi promovido pela Escola Superior da Magistratura (ESMAGES) em parceria com a Escola Superior da Advocacia (ESA), com apoio da Associação dos Magistrados do ES (Amages) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES).

Com 20 horas de carga horária e quatro dias de duração, o treinamento foi transmitido pela plataforma Teams (Microsoft) e reuniu cerca de 60 participantes, entre juízes, mediadores judiciais com atuação nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs), além de mediadores em formação.

Nos dias 26 e 27 de julho, os participantes aprenderam sobre”Mediação nas relações de consumo das empresas” e “Mediação no contexto da recuperação empresarial e falência”. Os temas foram apresentados pela professora Juliana Loss, mediadora com atuação no TJRJ e no STJ, e coordenadora técnica da iniciativa FGV Mediação.

No dia 03/08, o assunto foi “Mediação envolvendo pequenas, médias e grandes empresas”, abordado pela advogada e mediadora do RJ, Mariana Souza, que também é mestre em Direito com especialização em métodos alternativos de resolução de conflitos pela Tulane University (EUA).

E para encerar o curso, nesta quarta-feira 05/08, a mediadora e professora da Escola de Direito de São Paulo da FGV, Daniela Gabbay, que é mestre e doutora pela USP, falou sobre “Mediação nas relações das empresas e o Poder Público”.

A capacitação contou ainda com a participação do diretor da ESA, Vinícius Pinheiro de Sant’Anna e foi coordenada pelo juiz de direito do TJES, Fernando Antônio Lira Rangel, que está à frente dos trabalhos do PERE – Covid19.

Saiba Mais O Projeto Especial de Recuperação de Empresas do TJES, PERE- Covid19, foi instituído com o objetivo de buscar a negociação e a mediação em conflitos de empresas relativos aos impactos causados pela pandemia da Covid-19, antes do ajuizamento das ações. Os encaminhamentos ao projeto deverão ser feitos pelo e-mail do Nupemec ( [email protected] ). Mais informações estão disponíveis no Ato Normativo Conjunto nº 22/2020: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/977485?view=content

Vitória, 06 de agosto de 2020

(com informações da Esmages)

