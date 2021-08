Curso de Disseminadores de Educação Fiscal chega a Baixo Guandu

Dando continuidade à parceria com os municípios, o Núcleo de Educação Fiscal (NEF) da Secretaria da Fazenda (Sefaz) iniciou a quinta turma do Curso Disseminadores de Educação Fiscal (DEF), na modalidade Ensino a Distância (EaD). Desta vez, capacitará mais de 100 professores da Rede Municipal de Ensino de Baixo Guandu. As inscrições ultrapassaram a expectativa dos organizadores e a conclusão do curso ocorrerá em 30 de setembro.

“Levando esse assunto às escolas, nós contribuímos para formar cidadãos mais conscientes sobre o papel do tributo em nossa sociedade e a importância de acompanhar a aplicação dos recursos públicos”, disse o coordenador do Núcleo de Educação Fiscal, o auditor fiscal Thiago Venâncio. “O curso terá uma parte teórica e outra, na qual será elaborado um Projeto de Educação Fiscal”.

O curso é dividido em 5 módulos: Educação Fiscal no Contexto Social, Relação do Estado – Sociedade, Função Social dos Tributos, A Educação Fiscal no Âmbito da Educação.

Programa de Educação Fiscal

Entre as atribuições do Programa Estadual de Educação Fiscal, o Núcleo de Educação Fiscal, com o apoio indispensável da Subgerência de Treinamento e Desenvolvimento (Suted), coordenada pela servidora Maria da Penha Zanoni Brito, desenvolveu o curso DEF EaD.

“Fizemos essa adaptação para o Ensino a Distância com o objetivo de que os conhecimentos sobre Educação Fiscal continuassem à disposição da sociedade neste período de pandemia”, relatou o professor do NEF, Arthur Viana.

Para ter mais informações sobre o Curso Disseminadores de Educação Fiscal, basta enviar um e-mail para [email protected]

