Cupido? Aguinaldo Silva fala sobre a superficialidade das relações; veja aqui!

Com a proximidade das festas de fim de ano e a certeza de que os relacionamentos hoje em dia estão cada vez mais rápidos e sem importância, o autor Aguinaldo Silva atacou de “guru do amor” e deu um conselho para os seus quase setecentos mil seguidores no Twitter.

“Dica para este Natal: lembre-se de colocar seu namorado na lateral com sua família, caso você precise cortá-lo da foto depois. Afinal, o Natal seguinte será daqui a doze meses, e nem sempre os namoros duram tanto tempo, né não?”, escreveu em tom de ironia.

“Literalmente de escanteio. Só quero observar agora se, por acaso, estou no canto em alguma”, respondeu uma internauta. “Pode também combinar para alguém gritar ‘agora só os familiares’, e aí vai sobrar para ele atacar de fotógrafo”, disse outra. Ainda teve uma que completou: “Nada que um photoshop ou outros aplicativos não resolvam”.





Porém, em meio às brincadeiras, ele também abre espaço para falar sobre assuntos sérios, como o reforço do imunizante contra a Covid-19, cujo objetivo principal é garantir proteção adicional à população mais vulnerável a variantes mais contagiosas do coronavírus, como a delta.

“Estou aqui em Portugal prestes a tomar a terceira dose da vacina e vou logo avisando aos incautos: tomarei tantas doses quanto as autoridades sanitárias assim o determinarem. Pois, se tem uma coisa que a experiência me ensinou, é que é melhor prevenir que remediar”, afirmou.

