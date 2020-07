Cuphead a caminho do PS4? Jogo vaza na PlayStation Store

O jogo Cuphead pode estar a caminho do PlayStation 4 . O título foi visto por fãs na PlayStation Store , mas ainda não está disponível – o que poderia ser um deslize da Sony , indicando que o game chega em breve.

Cuphead may be coming to PS4, it’s appearing on international PSN stores right now but game listing doesn’t load yet pic.twitter.com/ME7oRLkSEM

