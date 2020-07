Cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão: Operação Integrada III PM e PC em São Mateus e Jaguaré

.

No início da manha de hoje (23), por volta das 06 horas, nos municípios de São Mateus e Jaguaré, foi desencadeada a OPERAÇÃO INTEGRADA III, com a participação da PMES e da Polícia Civil do Espírito Santo.

Essa operação visou o cumprimento de 07 mandados de busca e apreensão e contou com a participaram de 57 policiais militares e civis, sendo 25 militares da Força Tática local, 11 agentes do SIPOM, 02 policiais civis, 17 militares do serviço ordinário e 02 militares da equipe k9.

A ação culminou com condução de 02 indivíduos e diversos materiais: 03 vasos de plantas da espécie “Cannabis sativa” e pequenas porções de sua semente; 01 simulacro de arma de fogo; 01 notebook; a quantia de R$ 12.884,25; 21 gaiolas com pássaros silvestres, além de 01 arma de fogo calibre .380, 04 carregadores e mais de 100 munições de vários calibres.

Todos os envolvidos e materiais apreendidos foram encaminhados para autoridade judicial para as medidas cabíveis.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]